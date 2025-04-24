Песков: слова Трампа о Крыме полностью совпадают с позицией РФ

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Заявление президента США Дональда Трампа о том, что принадлежность Крыма сегодня даже не является предметом обсуждения, полностью совпадает с позицией России на этот счет. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и тем, что мы говорим уже давно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Некоторое время назад Трамп заявил, что слова Владимира Зеленского на первой полосе The Wall Street Journal о том, что Украина не признает Крым российским, наносят вред переговорам, так как "Крым был потерян Украиной много лет назад" и "даже не является предметом обсуждения".

11 лет назад Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, воссоединение с Россией поддержали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.