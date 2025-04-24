Китай совершил запуск корабля "Шэньчжоу-20" к своей космической станции

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Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) в четверг произвело запуск корабля "Шэньчжоу-20" с тремя тайконавтами на борту. Трансляцию с космодрома Цзюцюань на севере страны вело Центральное телевидение Китая.

Доставку к станции "Тяньгун" экипажа, который сменит пробывшую там уже шесть месяцев команду предшествующей миссии, обеспечила двухступенчатая жидкотопливная ракета-носитель CZ-2F/G. Ее старт состоялся в 17:17 по пекинскому времени (12:17 мск) в национальный День космонавтики, отмечаемый в Китае 24 апреля.

На станцию отправились старший полковник Народно-освободительной армии Китая Чэнь Дун (командир экипажа, 1978 года рождения), полковник Чэнь Чжунжуй (пилот ВВС, 1984 года рождения) и полковник Ван Цзе (инженер, 1989 года рождения). Ожидается, что тайконавты будут работать на орбите до второй половины октября.

Как заявил ранее замглавы CMSA Линь Сицян, стыковка "Шэньчжоу-20" с главным модулем станции состоится примерно спустя 6,5 часа после доставки тайконавтов на орбиту. После ротации экипаж "Шэньчжоу-19" 29 апреля вернется на Землю.

Китайская станция находится на высоте порядка 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести при ротации экипажей). Масса комплекса составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект начал работу в штатном режиме и приступил к реализации международных проектов.