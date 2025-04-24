Путин отметил, что инфляция в России остается на уровне более 10%

© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Инфляция в России сегодня остается высокой и составляет более 10%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Инфляция пока еще остается на высоких отметках - более 10%. Важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики", - указал он.