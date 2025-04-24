Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 150 военных

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 150 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая бронемашина, артиллерийское орудие, 2 миномета, пусковая установка РСЗО, 10 автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и 2 склада боеприпасов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 75 860 военнослужащих, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2 285 боевых бронемашин, 2 775 автомобилей, 643 самоходные артиллерийские установки и орудия полевой артиллерии, 63 пусковые установки реактивных систем залпового огня, уточнили в МО РФ.