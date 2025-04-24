Старовойт напомнил перевозчикам о запрете высаживать детей из общественного транспорта

© Валерий Матыцин/ ТАСС

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт обратил внимание перевозчиков на обязанность исполнять законодательство в отношении запрета высаживать детей из общественного транспорта.

"У нас недавно состоялся правительственный час в Совете Федерации. Я как министр докладывал о проделанной за год работе. И председателем Совфеда был поставлен вопрос о том, что еще бывают случаи, когда детей высаживают водители из общественного транспорта. Еще раз хочу отметить, что это делать запрещено", - сказал он в ходе конференции "От года семьи - к веку семьи".

Старовойт также указал, что к настоящему времени в Минтрансе подготовили инфографику о том, как действовать в подобных ситуациях. "Держим этот вопрос на личном контроле. Практически уже исключили такие случаи", - добавил он.