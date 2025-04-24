Шойгу: Россия оставляет право применить ядерное оружие в случае агрессии Запада

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Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны стран Запада. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью агентству ТАСС.

"В ноябре прошлого года в Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания были внесены изменения, согласно которым Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии, в том числе с использованием обычного оружия", - сказал он. Россия "внимательно следит за военными приготовлениями европейских стран", отметил собеседник агентства.

"В случае совершения иностранными государствами недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности РФ, наша страна считает правомерным принятие симметричных и асимметричных мер, необходимых для пресечения таких действий и предотвращения их повторения", - подчеркнул он.

Ядерное сдерживание, по словам Шойгу, "осуществляется в отношении государств и военных коалиций, рассматривающих Россию в качестве потенциального противника, обладающих оружием массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения". Кроме того, такие действия распространяются на государства, которые предоставляют свою территорию и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против России, добавил он.