Костин: есть основания для снижения ключевой ставки к концу 2025 года

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Есть основания для того, чтобы ключевая ставка Банка России начала постепенно снижаться к концу года. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин во время бизнес-диалога с клиентами.

"Ключевая ставка достаточно долго будет оставаться высокой. Мы полагаем, что есть основания для того, чтобы к концу 2025 года она начала несколько снижаться, но постепенно - скажем, до 19%. На протяжении последующих двух лет она будет оставаться достаточно высокой", - указал он.

Говоря о предстоящем заседании совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, которое намечено на 25 апреля, глава ВТБ отметил, что ожидает сохранения ее уровня.

"Я думаю, что она сохранится, но последнее слово всегда за Центробанком. Пока я не вижу причин двигаться ни в одну, ни в другую сторону", - сказал Костин, добавив, что инфляция снижается, но не так быстро, как прогнозировал регулятор.