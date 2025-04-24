В Казахстане опровергли сообщения в СМИ о "подготовке к войне" с Россией

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Россия является стратегическим партнером Казахстана, и республиканский закон "О территориальной обороне" не нацелен против соседней страны, а призван укрепить внутреннюю безопасность. Как заявили в Минобороны Казахстана, сообщения отдельных СМИ об обратном не соответствуют действительности.

"Россия является стратегическим партнером Казахстана, с которым поддерживаются добрососедские и союзнические отношения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза. Утверждения о якобы антироссийской направленности проекта закона "О территориальной обороне" Республики Казахстан искажают суть происходящих процессов", - следует из сообщения оборонного ведомства, передает портал Stopfake.

Подчеркивается, что "законопроект направлен исключительно на укрепление внутренней безопасности страны и не содержит антироссийской направленности". "Его цель - обеспечение внутренней стабильности, защита населения, объектов инфраструктуры и территориальной целостности в условиях военного положения или иных чрезвычайных ситуаций", - указали в Минобороны.

Закон "О территориальной обороне" был принят депутатами Мажилиса парламента Казахстана в апреле. Он подразумевает создание формирований самообороны в период военного положения, которые будут укомплектованы добровольцами. Формирования будут заниматься охраной важных объектов, строительством оборонительных сооружений, проведением эвакуации и другими задачами. Документ передан в Сенат парламента для утверждения.

Вместе с тем в ряде СМИ появилась информация о том, что Казахстан якобы "готовится к войне" с РФ, так как, согласно сопроводительным документам к закону, крупнейшая группировка будет развернута у российских границ. При этом граница между Россией и Казахстаном является самой протяженной сухопутной границей в мире - ее длина превышает 7,5 тыс. км.