Путин призвал обеспечить стабильные темпы роста экономики в России

© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В России важно обеспечить стабильные темпы роста экономики с сокращением инфляции и низким уровнем безработицы. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в конце 2024 года была поставлена цель обеспечить стабильные темпы экономического роста с параллельным сокращением инфляции и сохранением низкого уровня безработицы. Статистические данные начала этого года подтверждают важность и актуальность такого подхода", - подчеркнул он.