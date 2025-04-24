Генерал-майор Попов прокомментировал приговор суда стихом

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Осужденный военным судом в Тамбове генерал-майор и бывший командующий 58-й армией Иван Попов прокомментировал приговор коротким стихотворением Омара Хайяма, сообщает ТАСС.

"И даже когда шторм вздымает толщи воды, помни, маяк - это ты", - прочитал он после оглашения приговора.

В четверг суд вынес приговор Попову в виде пяти лет колонии, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Кроме того, он лишен воинского звания. Еще одного фигуранта дела, бизнесмена Сергея Моисеева суд приговорил к 4 годам лишения свободы.

Согласно материалам следствия, в период с января по июнь 2023 года Попов и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение свыше 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения. К своей преступной деятельности они привлекли Моисеева, который реализовал похищенный металлопрокат. Таким образом, государству причинен ущерб на сумму более 100 млн рублей. Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью.