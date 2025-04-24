Трамп считает "разрушительной" идею повышения налога для миллионеров

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Президент США Дональд Трамп не поддержал увеличение подоходного налога для миллионеров, поскольку, по его мнению, многие состоятельные люди могут выехать из страны.

"Я думаю, повышение налога было бы разрушительным и многие миллионеры покинули бы страну. Раньше они переезжали из штата в штат, а теперь уедут из страны", - сказал он в беседе с журналистами в Белом доме.

По словам американского лидера, "другие страны, которые так поступали, теряли своих богатых граждан".

В начале месяца портал Semafor со ссылкой на источники информировал о том, что Трамп готов рассмотреть идею о повышении налогов для богатейших американцев. Согласно публикации, такой шаг помог бы республиканцам отбиться от нападок демократов, обвиняющих своих политических оппонентов в неисполнении обещаний, данных рабочему классу страны.

В июне прошлого года Bloomberg отмечал, что Трампу перед президентскими выборами удалось заручиться поддержкой богатых доноров в том числе благодаря тому, что он обещал снизить налоги для состоятельных граждан.