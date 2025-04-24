ЕК не раскрывает последствия, которыми угрожает Вучичу за визит в Россию на 9 Мая

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Еврокомиссия не раскрывает последствия, которыми она угрожает лидерам суверенных государств, принимающим участие в торжествах по случаю 80-летия Победы над фашизмом в Москве. Об этом заявил представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

"Мы полагаем, что отношения с Россией не могут вестись, как будто ничего не произошло", - отметил он.

Отвечая на вопросы журналистов, что Еврокомиссия так и не разъяснила, какие последствия могут ждать лидеров стран - кандидатов на прием в сообщество, в частности президента Сербии Александара Вучича, который уже подтвердил визит в РФ на 9 Мая, Мерсье указал: "Мы не говорим, что не будет последствий. Мы считаем преждевременным о них говорить, давайте дождемся 9 мая".

В среду Вучич заявил, что намерен посетить парад в честь Дня Победы в Москве 9 мая. В эфире телеканала Pink он отметил, что рассчитывает в рамках визита провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить энергетическое сотрудничество двух стран.

Как информировала 7 марта пресс-служба Кремля, сербский лидер подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы, а также направит подразделение Вооруженных сил Сербии для участия в параде 9 мая.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас объявила, что Брюссель требует от стран - кандидатов на вступление в сообщество отказаться от поездок в Москву на 9 Мая.