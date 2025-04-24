Генсек ОДКБ заявил, что Армения не выходила из организации

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Армения не выходила из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членство Еревана приостановлено. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на полях международной научно-практической конференции "Вклад народов государств - членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне".

"Армения не выходила, она поставила на паузу свое участие в работе ОДКБ. Говорить о том, что они ушли или уходят, - такой постановки вопроса нет", - сказал он при общении с журналистами.

"В любом случае дальнейшее участие Армении в работе ОДКБ - это решение политического руководства этой страны, независимого, суверенного государства. Мы с уважением относимся к его решениям", - добавил Тасмагамбетов.