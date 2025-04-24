Путин указал на снижение темпов строительства в России

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Застройщики в России стали реже запускать новые проекты, этот факт требует особого внимания властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"К сожалению, количество новых проектов, которые запускают застройщики, сокращается. Этот факт требует нашего особого внимания, так как темпы стройки прямо влияют на доступность жилья для граждан и, безусловно, отражаются на загрузке смежных отраслей от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники", - указал он.

Вместе с тем, по словам главы государства, в жилищном и инфраструктурном строительстве отмечается наиболее сложная ситуация. Об этом свидетельствует мониторинг правительственной подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, добавил он.