Эксперт Брутер: возможности Трампа в мирном процессе довольно ограничены

Для европейских политиков нанесение России стратегического поражения продолжает оставаться актуальной темой. Они будут придерживаться этого трека, потому что не видят никаких оснований для того, чтобы с него уйти. Намерений вступить в диалог с Россией не высказывают.

Российско-американские переговоры длятся уже больше месяца. Но, понимаем ли мы, что конструктивного предложили за это время американцы России? Кроме одностороннего практически прекращения огня?

Да, мы можем быть уверены, что Трамп хочет о чем-то договориться с Россией и хочет добиться остановки боевых действий. Однако, мы должны понимать, что возможности Трампа на самом деле довольно ограничены.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/8b160d640a4122a5155cf7bfa2ba9b29/