Политолог Ежов о мирном урегулировании украинского кризиса

Дональд Трамп был изначально излишне оптимистичен относительно сроков урегулирования украинского конфликта. Ему казалось, что это просто – вспомним, вначале он говорил, что все решит за 24 часа. Вероятно, тогда Трамп не осознавал всей глубины проблемы, и, есть такое впечатление, что это осознание до сих пор к Трампу не пришло.

Любой конфликт рано или поздно завершается. Для того, чтобы завершить украинский конфликт необходимо устранить его первопричины. Работа в этом направлении ведется и, надо заметить, не без помощи Дональда Трампа и его команды. Пока что большим позитивом можно назвать то, что американская администрация стала слышать Россию и стала с Россией говорить.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/da5d67eb01e88639f12bd57d575b07fb/