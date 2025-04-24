Пакистан закрыл воздушное пространство для авиакомпаний Индии

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Пакистан решил закрыть контрольно-пропускной пункт "Вагах" на границе с Индией, а также воздушное пространство для индийских авиакомпаний. Такое решение принято по итогам заседания Совета национальной безопасности Пакистана, состоявшегося в связи с реакцией Нью-Дели на теракт в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир.

"Пакистан должен немедленно закрыть КПП "Вагах". Весь без исключений трансграничный транзит из Индии по этому маршруту должен быть приостановлен. Те, кто пересек границу с действительными разрешениями, могут вернуться через этот КПП, но не позднее 30 апреля. Воздушное пространство Пакистана будет закрыто с немедленным вступлением в силу для всех индийских или управляемых индийцами авиакомпаний", - указали в пресс-службе секретариата премьер-министра Пакистана по итогам заседания Совбеза.

Во вторник вооруженные люди устроили стрельбу в популярном туристическом городе Пахалгаме. Жертвами происшествия стали 25 граждан Индии и 1 непалец, многие получили ранения. Стрелявшим удалось скрыться.

23 апреля Индия в связи с предполагаемой поддержкой Исламабадом "трансграничного терроризма" объявила персонами нон грата советников посольства Пакистана в Нью-Дели по обороне, военно-морским и военно-воздушным силам, закрыла ключевой контрольно-пропускной пункт "Атари - Вагах", а также приостановила действие Договора о водах Инда 1960 года. Нью-Дели также закрыл въезд в страну для граждан Пакистана по специальным проездным документам, которые выдаются определенным категориям высокопоставленных лиц в рамках системы освобождения от виз Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества.

Кашмир является предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В Кашмире нет госграницы, его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны.