В Освенциме прошел многотысячный "Марш живых"

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В "Марше живых" на территории бывшего нацистского концлагеря в Освенциме приняли участие несколько тысяч человек. Об этом информировал телеканал TVP Info.

Согласно данным организаторов, на мероприятии присутствовали порядка 80 оставшихся в живых узников нацистских концлагерей. В марше также приняли участие президенты Польши и Израиля Анджей Дуда и Ицхак Герцог.

Первый "Марш живых" был организован в Освенциме в 1988 году, с 1996 года он проводится ежегодно. Участниками самого массового из "Маршей живых" стали 20 тыс. человек из 50 стран.

Нацистский концлагерь "Аушвиц-Биркенау", расположенный вблизи Освенцима, был освобожден частями Красной армии 27 января 1945 года. В 1941-1945 годах в лагере были уничтожены около 1,4 млн человек, в большинстве евреи, а также поляки, цыгане и советские военнопленные.

В 1947 году на месте бывшего концлагеря был открыт мемориальный музей.