BFMTV: ученица лицея во Франции погибла при нападении подростка с ножом

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Одна ученица лицея в Нанте на западе Франции погибла, не менее трех учащихся получили ранения после того, как еще один ученик напал на них с ножом. Об этом информировал телеканал BFMTV.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 12:30 по местному времени (13:30 мск). 15-летний ученик с ножом успел зайти в два класса на разных этажах лицея, нападая на учащихся. Первоначально он ударил ножом ученицу старшей школы, после чего спустился на этаж ниже и нанес ранения учащимся младших классов. В здании находятся лицей, колледж и две начальных школы.

Преподавателям удалось задержать нападавшего до приезда полиции. Предварительно, молодой человек не попадал в поле зрения правоохранителей. В эфире телеканала заявили, что на данном этапе версия с терроризмом не рассматривается.