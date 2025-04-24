Трамп выразил недовольство из-за массированного удара ВС РФ по Украине

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Президент США Дональд Трамп выразил недовольство из-за массированного удара России по военным объектам на территории Украины, высказавшись за мирное урегулирование конфликта.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву", - указал он в Truth Соц. сети. "В них нет необходимости. И время выбрано очень неудачно", - написал американский лидер.

В связи с этим он призвал президента РФ Владимира Путина отдать приказ о прекращении таких ударов. "Давайте заключим мирную сделку", - подчеркнул Трамп.

Ранее российские ВС нанесли массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производствам ракетного топлива и порохов. Как заявили в Минобороны РФ, цели удара достигнуты, все заданные объекты поражены.