Казань впервые примет конкурс "Новая волна"

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Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" впервые примет Казань. Об этом сообщил продюсер, композитор, организатор и председатель жюри конкурса Игорь Крутой.

"Новая волна" в 2025 году пройдет в Казани. С 21 по 26 августа", - сказал он в беседе с журналистами.

По данным пресс-службы мэрии Казани, прием заявок на конкурс продлен до 15 мая. Ожидается, что помимо конкурсантов в музыкальном мероприятии примут участие Филипп Киркоров, Алсу, Дима Билан, Anna Asti, Николай Басков, Олег Газманов, Люся Чеботина, Сергей Лазарев и другие.

Конкурс стартовал в 2002 году, 12 лет он проходил в Юрмале, а в 2015 году переехал в Сочи. В 2020 году "Новая волна" должна была пройти в Казани по случаю юбилея города, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили. В 2021 и 2024 годах конкурс проводился в Сириусе.