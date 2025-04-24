Politico: делегацию США на переговорах с Ираном возглавит Майкл Энтон

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Директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон возглавит делегацию США для проведения технических консультаций на уровне экспертов с Ираном. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

Сообщается, что первый раунд консультаций пройдет в ближайшие выходные. Он будет предшествовать переговорам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Риме на следующей неделе.

"Энтон идеально подходит для этой работы, учитывая его опыт и интеллект. Самое главное, он обеспечит выполнение поставленных президентом Трампом задач по этому вопросу", - цитирует издание представителя американского правительства.

Вместе с тем пока неясно, будет ли американская сторона требовать от Тегерана полного сворачивания ядерной программы или работать над соглашением, которое позволит исламской республике сохранить некоторые объекты при условии строго наблюдения и проверки.

12 апреля в Маскате между представителями США и Ирана при оманском посредничестве состоялся первый раунд непрямых переговоров, посвященный ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. Иранскую делегацию возглавил Арагчи, американскую - Уиткофф. 19 апреля в Риме при посредничестве Омана прошел второй раунд непрямых переговоров между иранской и американской сторонами. Следующий раунд переговоров Арагчи и Уиткоффа намечен на 26 апреля.