ВЦИОМ: почти 70% россиян назвали День Победы главным праздником

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, почти 70% опрошенных жителей России назвали День Победы главным праздником для них. Опрос проводился в апреле среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о том, какие праздники для вас являются самыми важными, первое место занимает именно День Победы. 68% говорят о том, что 9 Мая - это самый важный праздник для них", - сказала эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева, передает ТАСС.

По ее данным, 98% респондентов считают, что в наши дни важно сохранять память о Великой Отечественной войне. По мнению 67%, День Победы - это самая большая победа России на протяжении всей истории. 90% сообщают, что у них есть родственники-участники Великой Отечественной войны. 45% знают о судьбах своих родственников из семейных архивов, рассказов близких.

Почти 40% россиян отмечают, что ценность исторической памяти и преемственность поколений очень важна для них. "Это второе место в рейтинге ценностей после крепкой семьи", - указала Григорьева.

Вместе с тем 90% граждан видят в истории России повод для гордости. "Эта цифра долгие годы сохраняется на достаточно высоком уровне. 85-90% россиян считает, что история России - это то, чем можно и нужно гордиться", - обратила внимание социолог.

Среди наиболее значимых событий Великой Отечественной войны участники опроса выделили Сталинградскую битву (33%), блокаду Ленинграда (28%), Курскую битву (24%), битву за Москву (16%), сам День Победы (16%) и взятие Берлина (13%), добавила она.