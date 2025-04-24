Трамп считает Североатлантический альянс очень важным для Европы

© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Президент США Дональд Трамп назвал Североатлантический альянс очень важным для Европы, отвечая на вопрос о том, считает ли он НАТО священной коровой.

Журналисты попросили американского лидера на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме уточнить, "насколько важен" для него военно-политический блок Запада, воспринимает ли он его как священную корову. "Он, безусловно, очень важен для Европы. Полагаю, без США он и близко не был бы таким мощным", - указал Трамп.

Вместе с тем он вновь поднял тему распределения финансового бремени альянса, требуя от европейских союзников существенно увеличить объемы отчислений в бюджет НАТО. По мнению главы вашингтонской администрации, "США платили в бюджет военного блока намного больше того, что являлось справедливой долей".

Трамп неоднократно подтверждал в последние месяцы намерение добиваться того, чтобы государства - члены НАТО нарастили расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП.