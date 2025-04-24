В Москве проходит заупокойная месса по Папе Римскому

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В Римско-католическом кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве проходит торжественная заупокойная месса по Папе Римскому Франциску, сообщает ТАСС.

"Я верю, что мы все признаем и ценим приверженность Папы Франциска к диалогу, к поддержанию надежды, к открытию путей для мира и справедливости, сотрудничеству в гуманитарных вопросах. Своими словами и молитвами он обнимал весь мир, страдание в последние дни жизни не стало для него препятствием для того, чтобы быть, как он этого всегда хотел, близким каждому", - заявил во время церемонии апостольский нунций в России - архиепископ Джованни Д’Аньелло.

На церемонии присутствуют более 100 прихожан. Люди выражают свои соболезнования и молятся за упокоение души понтифика.

Папа Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни после тяжелой болезни.