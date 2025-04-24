Трамп отметил важность следующих нескольких дней для переговоров по Украине

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Президент США Дональд Трамп отметил, что следующие несколько дней будут очень важны для переговоров по урегулированию на Украине.

"Мы хотим закончить эту войну. Мы хотим закончить ее быстро. И я полагаю, что мы добились значительного прогресса. И мы посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней, которые будут очень важными. Прямо сейчас проходят встречи", - сказал он при общении с журналистами в ходе протокольной съемки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме.

Вместе с тем Трамп выразил уверенность в возможности скорой выработки мирной договоренности, которую примут как Россия, так и Украина. "Я верю, что стороны примут это предложение, и я думаю, что мы скоро с этим закончим", - указал американский лидер.