Кравцов рассказал о решении проблемы с репетиторством

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Проблему с репетиторством перед государственными экзаменами поможет решить внедрение единого образовательного пространства в школах России. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Всероссийского совещания для региональных министров образования, которое проходит в Севастополе.

"11 февраля зарегистрирован наш приказ, который фактически завершает построение единого школьного образовательного пространства в России. Этот документ устанавливает требования к школам, что изучать в каждом классе, по каждому предмету. И что нужно спрашивать на итоговых контрольных работах и на едином государственном экзамене. Таким образом, это позволяет решать проблему репетиторства", - сказал он при общении с журналистами.

Кравцов обратил внимание, что ранее практически каждая российская школа работала по собственной программе, которая не всегда совпадала с тем, что спрашивали у выпускников на ОГЭ и ЕГЭ. Внедрение единого образовательного пространства решит эту проблему. Фактически вся система начнет функционировать со следующего учебного года, указал он.

Кроме того, по словам министра, нововведение поможет нормировать домашние задания, внеурочную деятельность школьников в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

"Это отчасти решение проблемы нагрузки, поскольку когда каждая школа устанавливала свои программы, они не проверялись надзорным ведомством, отсюда были проблемы по нагрузке школьников", - пояснил он.