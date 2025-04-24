Трамп заявил, что Россия не претендует на всю Украину

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Президент США Дональд Трамп отметил, что Россия сделала большую уступку в процессе урегулирования конфликта на Украине и не претендует на всю украинскую территорию.

У него поинтересовались, на какие уступки идет Москва в деле мирного урегулирования вокруг украинского конфликта. "Прекращение войны, прекращение захвата всей страны - довольно большая уступка", - ответил Трамп в беседе с журналистами в ходе протокольной съемки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме.