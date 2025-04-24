Президент Хорватии считает, что Украину не примут в состав Евросоюза

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Президент Хорватии Зоран Миланович высказал мнение, что Европейский союз никогда не примет в свой состав Украину, а обещания о присоединении Киева к сообществу являются нечестными.

"Страны балканского региона, к сожалению, находятся в таком состоянии, что западные политики никогда не примут их в Евросоюз. Украина слишком велика и капризна, чтобы даже серьезно обсуждать это, но европейцы продолжают закрывать глаза и давать какие-то нечестные обещания", - приводит слова хорватского лидера его канцелярия.

Официальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы вынудить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что, по сути, равнозначно официальному признанию независимости края. Положение о "безальтернативности" будущего Балкан в составе ЕС содержалось в итоговой декларации саммита объединения в греческих Салониках, прошедшего в 2003 году.