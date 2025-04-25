Шойгу: Западу не нравится, что уровень доверия граждан президенту РФ крайне высок

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Странам Запада не нравится, что уровень доверия граждан президенту РФ Владимиру Путину крайне высок, а специальная военная операция (СВО) консолидировала общество. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью агентству ТАСС.

"Спустя три года после начала СВО граждане России демонстрируют беспрецедентный уровень консолидации вокруг президента и проводимого им курса на защиту суверенитета и национальных интересов Российской Федерации. Уровень доверия главе государства составляет около 80%. На Западе мы вряд ли найдем политиков, имеющих столь высокую поддержку со стороны населения. Такая ситуация в России, безусловно, не устраивает наших оппонентов, стремящихся внести раскол в российское общество", - указал он.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что с этой целью "оппонентами РФ активно используется потенциал спецслужб, международных и неправительственных организаций, так называемых релокантов". "В сети Интернет, в соцсетях инициируются масштабные информационно-пропагандистские кампании, предпринимаются попытки манипулирования общественным мнением с применением современных когнитивных технологий и социальной инженерии", - заявил собеседник агентства.

Шойгу подчеркнул, что "акцент при этом делается на разжигание межнациональных и межконфессиональных противоречий, стимулирование националистических и дезинтеграционных настроений". "Для провоцирования протестных акций целенаправленно выпячиваются сохраняющиеся сложные социально-экономические проблемы, ошибочные решения, принимаемые на региональном и местном уровнях", - добавил он.