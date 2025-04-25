В Пакистане заявили об угрозе применения ЯО в конфликте с Индией

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Конфликт между Пакистаном и Индией может повлечь за собой ядерное противостояние. На этом акцентировал внимание пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф в эфире телеканала Al Jazeera.

"Обе страны - ядерные державы. Мировое сообщество должно обратить внимание на этот опасный спор, который может перерасти в ядерное противостояние", - подчеркнул он.

Во вторник вооруженные люди устроили теракт в туристическом городе Пахалгам (индийская союзная территория Джамму и Кашмир). В результате инцидента погибли 25 граждан Индии и 1 непалец, многие получили ранения. Индийские разведслужбы выявили доказательства причастности пакистанской Межведомственной разведки к атаке террористов из группировки "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ) в Пахалгаме, со ссылкой на источники сообщила газета The Hindustan Times.

Индийские власти почти в два раза сократили численность своего посольства в Исламабаде, объявили персонами нон грата военных советников пакистанского диппредставительства, закрыли ключевой контрольно-пропускной пункт "Аттари" на границе. Кроме того, приостановлено действие соглашения с Исламабадом о распределении водных ресурсов и выдачу виз гражданам Пакистана.

В Совбезе Пакистана заявили, что приостанавливают действие всех двусторонних соглашений с Индией, также предупредили, что воспримут в качестве акта войны любую попытку Индии отвести поток воды реки Инд. Пакистан также закрыл воздушное пространство для Индии, контрольно-пропускной пункт "Вагах" и объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации.