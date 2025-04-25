Мишустин призвал ФАС отслеживать цены на ж/д и авиабилеты

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ отслеживать цены на авиа- и железнодорожные билеты в летний период.

"Сейчас для многих предстоят отпуска, и тарифное регулирование для людей будет очень важным - билеты на самолет, на поезда", - отметил он на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским.

Мишустин подчеркнул, что здесь "важен результат". "Чтобы для людей было возможно отдохнуть и за разумные средства приобрести железнодорожные билеты или авиабилеты", - указал он.

Ранее в России установили льготную круглогодичную скидку в размере 50% от взрослого тарифа для детей от 10 до 18 лет на билеты в поезда дальнего следования. Скидка на проезд будет предоставляться независимо от формы обучения и без необходимости предоставления справок из учебных заведений.