Глава правящей партии Грузии Гарибашвили объявил о завершении своей политической карьеры

© Давид Мдзинаришвили/ ТАСС

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", экс-премьер Ираклий Гарибашвили объявил о своем уходе из политики.

"Хочу сегодня сообщить о своем решении уйти из политики. Последние несколько недель не прекращаются спекуляции о моей будущей политической деятельности, соответственно, считаю себя обязанным перед обществом дать исчерпывающие ответы на имеющиеся вопросы", - сказал он в ходе брифинга.

Политик исключил уход в оппозицию к действующей власти. Он также заверил, что не намерен покидать страну и продолжит жить в Грузии вместе с семьей.

Ранее в грузинских СМИ появились сообщения о том, что Гарибашвили покидает правящую партию и переходит в оппозицию ввиду противоречий с однопартийцами.

"Это чистой воды спекуляции и дезинформация, распространяемая отдельными лицами", - указал экс-премьер, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам политика, для него ни одна должность никогда не была самоцелью. Он отметил, что выполнил свою миссию, занимая различные должности в правительстве и партии и не видит необходимости оставаться в партии и в целом в политике.

Гарибашвили, 1982 года рождения, был в "Грузинской мечте" с момента ее прихода к власти в 2012 году. До ноября 2013 года он занимал пост главы МВД, после чего был назначен премьером. В конце 2015 года Гарибашвили впервые заявил об уходе из политики. В 2019 году Гарибашвили вернулся в руководство "Грузинской мечты" и возглавил Минобороны. В феврале 2021 года он во второй раз занял пост премьера и спустя три года заявил о своей отставке. С февраля 2024 года Гарибашвили был председателем правящей партии, а занимавший ранее эту должность Ираклий Кобахидзе возглавил правительство.