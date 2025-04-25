Глава ВОЗ отметил, что пандемия может убить больше людей, чем война

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Последствия пандемий могут быть более тяжелыми по количеству жертв и масштабам экономического ущерба, чем влияние войн. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выразивший обеспокоенность сокращениями помощи развивающимся странам на программы охраны здоровья.

Он выступил на встрече министров финансов и глав центральных банков стран Группы двадцати. Текст выступления распространила пресс-служба ВОЗ.

"Пандемия COVID-19 унесла жизни порядка 20 млн человек и лишила мировую экономику свыше $10 трлн", - указал Гебрейесус. По его словам, "безопасность в области здравоохранения - это экономическая безопасность", и обе они "находятся под угрозой ввиду резкого уменьшения объемов официальной помощи на цели развития и сбоев в торговле, которые создают серьезные проблемы для служб здравоохранения во многих развивающихся странах, особенно в Африке".

Гендиректор отметил, что ВОЗ помогает государствам произвести ускоренный "переход от зависимости от помощи к самообеспечению за счет повышения эффективности и мобилизации внутренних ресурсов, в том числе за счет налогов на табак и алкоголь, а также за счет государственного медицинского страхования". Многим странам "по-прежнему требуются значительные кредиты от банков развития по льготным ставкам и на правильных условиях", подчеркнул он.

Ранее глава ВОЗ обращал внимание, что как минимум в 70 странах возникли серьезные сбои в здравоохранении из-за прекращения финансирования США международных и двусторонних программ. Вместе с тем ВОЗ столкнулась в этом году с дефицитом в $600 млн и вынуждена сократить на 21% бюджет на предстоящий двухлетний период.