Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 25 апреля отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост после снижения в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,8%, до 2 968,06 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,8%, до 1 128,47 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи снижался на 2,65 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,3275 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи незначительно ускорил рост и торговался на уровне 2 969,29 пункта (+0,84%), индекс РТС составлял 1 128,94 пункта (+0,84%). Вместе с тем курс юаня перешел к росту и составлял 11,363 руб. (+0,95 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.