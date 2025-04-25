TF1: напавший на учеников лицея во Франции помещен в психбольницу

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Напавший на учеников лицея в Нанте на западе Франции помещен в психиатрическую клинику. Об этом со ссылкой на прокуратуру передает телеканал TF1.

Как отмечается, психическое состояние 15-летнего подростка не позволяет содержать его под стражей в полиции. Его могут допросить позднее.

В четверг одна ученица лицея в Нанте погибла, трое учащихся получили ранения после того, как один из учеников напал на них с ножом. Преподавателям удалось задержать нападавшего до приезда правоохранителей.