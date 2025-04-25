Кличко не исключает территориальных уступок Украины ради мира

© Максим Никитин/ ТАСС

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си высказал мнение, что руководству Украины придется пойти на территориальные уступки России ради мирного урегулирования конфликта.

Он отметил, что на это Киев вынужден будет согласиться ввиду усиливающегося давления со стороны президента США Дональда Трампа. "Один из сценариев это отдать территории. Это несправедливо. Однако для мира, временного мира, может это будет решением проблемы", - указал он, не конкретизировав, какие именно территории Украина должна уступить. Вместе с тем, по словам градоначальника, украинский народ этого никогда не признает.

Такое заявление Кличко сделал на фоне многолетнего конфликта с Владимиром Зеленским, который, со своей стороны, отказывается признавать юрисдикцию РФ как над Крымом, так и над другими четырьмя регионами. В последние же месяцы в мэрии и горсовете украинской столицы прошли обыски по делам о коррупции, ряд чиновников были арестованы, еще несколько человек покинули свои должности.