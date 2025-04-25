Состояние бывшего президента Бразилии Болсонару ухудшилось

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Состояние экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось после операции по устранению непроходимости кишечника. Об этом со ссылкой на медицинские данные клиники DF Star передает агентство Reuters.

Уточняется, что Болсонару останется в отделении интенсивной терапии. Ему предстоит пройти ряд обследований.

Как отмечает портал G1, проблемы со здоровьем у Болсонару обострились после многочисленных операций, которые он перенес из-за получения ножевого ранения в ходе предвыборной кампании 2018 года.

11 апреля текущего года бывший бразильский лидер почувствовал себя плохо на мероприятии в муниципалитете Риу-Гранди, после чего был доставлен в реанимацию больницы в Бразилиа. 14 апреля Болсонару перенес операцию на кишечнике. Жена экс-президента сообщила, что операция продлилась более 11 часов и прошла успешно.