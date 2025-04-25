ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян

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Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину за минувшую неделю вырос на 1 п.п. и составляет 80%, по мнению 81% опрошенных россиян (плюс 1 п.п.) глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 18 по 20 апреля среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 56% респондентов (плюс 2 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% сограждан (минус 1 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 46%, КПРФ - 9%, ЛДПР - 9%, "Справедливой России - За правду" - 4%, "Новых людей" - 3%.