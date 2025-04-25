Взрыв в Балашихе квалифицировали как убийство

© СК России/ ТАСС

Следователи квалифицировали как убийство взрыв в Балашихе, в результате которого погиб 59-летний генерал Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в беседе с ТАСС.

По ее словам, СКР возбудил уголовное дело об убийстве, незаконном обороте взрывчатых веществ. Взрыв произошел в результате детонации СВУ с поражающими элементами, уточнила Петренко.

Ранее стало известно, что в Балашихе возле дома 2 по бульвару Нестерова взорвался автомобиль, один человек погиб.