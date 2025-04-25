Трамп считает, что Крым останется российским

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Владимир Зеленский понимает, что Крым останется у России. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

"Крым останется у России. И Зеленский это понимает", - отметил американский лидер.

По его словам, "все понимают", что Крым уже давно в составе РФ. Трамп также обратил внимание, что большинство людей в Крыму говорят на русском. Вместе с тем он воздержался от ответа на вопрос о том, признает ли он ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими в рамках итогового урегулирования.

"Нужно говорить только про Крым, потому что только его всегда и упоминают", - указал президент США.