Кравцов призвал во всех школах России провести акцию "Бессмертный полк"

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Как можно больше школьников должны быть вовлечены в торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе через акцию "Бессмертный полк", которая должна быть очно или онлайн организована в каждой школе. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на Всероссийском совещании для региональных министров образования, которое состоялось в Севастополе.

"Необходимо, чтобы как можно больше школьников приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. "Бессмертный полк" там, где можно - очно его проводить, по решению губернаторов, где нет - в дистанционном формате", - отметил он.

В числе других важных мероприятий министр выделил проект "Без срока давности" и встречи с ветеранами. "Ко всем мероприятиям просьба подойти максимально ответственно, не формально", - призвал он участников совещания.