Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 160 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 160 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронемашины, 3 самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО, 2 миномета, РЛС обнаружения воздушных целей, 8 автомобилей, а также 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 75 870 военнослужащих, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2 286 боевых бронемашин, 2 773 автомобиля, 645 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 63 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и 7 MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, уточнили в МО РФ.