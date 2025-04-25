В Казахстане обнародовали данные о 677 тыс. ветеранах войны

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Министерство культуры и информации Казахстана разместило на обновленном онлайн-портале "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям") данные о более 677 тыс. ветеранах Великой Отечественной войны. Об этом информировали в пресс-службе ведомства.

"Проект призван передать будущим поколениям память о героизме и мужестве казахстанцев, внесших бесценный вклад в победу над фашизмом. На портале представлена обширная и постоянно пополняющаяся база данных. Уже сформирована информация о более чем 677 тыс. ветеранах, включая 365 Героев Советского Союза, четырех дважды героев и 19 кавалерах ордена Славы", - сказано в сообщении.

Интерфейс портала позволяет добавлять на сайт истории и фотографии своих родственников-ветеранов, а также знакомиться с актуальными новостями. Сервис выступает платформой для сохранения исторической памяти для будущих поколений, а также объединения людей, которые желают отдать дань уважения защитникам Родины.

В столице Казахстана 7 мая пройдет военный парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества. Зрители смогут увидеть марш пеших парадных расчетов, проход механизированных колонн и полеты авиации. Участниками парада станут более 4 тыс. человек. Механизированная колонна будет включать свыше 300 единиц боевой и специальной техники. В воздушном параде будут задействованы 66 летательных аппаратов различных типов.

В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Казахстана, на сегодняшний день в республике проживают 111 ветеранов ВОВ и более 42,5 тыс. граждан, внесших вклад в Победу.