Президент РФ принимает Уиткоффа в Кремле

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин 25 апреля принимает в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа", - сказал о в беседе с журналистами.

Это четвертая встреча Путина и Уиткоффа с начала года. Последняя состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля и продлилась больше четырех часов. В повестке - украинское регулирование. Песков отмечал, что аспектов проблемы много, "субстанция очень сложная, поэтому разговоры получаются достаточно долгими".

Кроме того, Уиткофф встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.