Гагаузия не будет подчиняться решению Молдавии отмечать 9 мая как День Европы

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Администрация Гагаузской автономии заявила, что не намерена подчиняться решению правительства Молдавии отмечать 9 мая как День Европы и анонсировала торжества по случаю Дня Победы. С соответствующим заявлением выступил первый замглавы председателя Исполнительного комитета автономии Илья Узун в ходе брифинга.

"Мы не позволим нам указывать, как нам чтить наших героев. Для нас 9 мая - это день Великой Победы. Именно его мы будем праздновать и торжественно отмечать на всей территории Гагаузской автономии. Ни одно письмо с грифом "Обязательно к исполнению" не вынудит нас забыть тех, кто спас мир от фашизма", - сказал он, комментируя полученное из Госканцелярии письмо с указаниями о проведении праздничных мероприятий ко Дню Европы.

Узун также отметил, что 2025 год был провозглашен руководством автономии Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, намечено множество мероприятий, в том числе торжественные митинги, шествия, тематические уроки в школах, выставки, которые помогут молодому поколению глубже понять трагедию и героизм советского народа.

Решение отмечать 9 мая День Европы было принято правительством Молдавии в 2018 году. День Победы в столице республики, как правило, отмечают массовым шествием, которое начинается на главной площади Кишинева. Однако в 2024 году правительство впервые отдало центральную площадь под ярмарку ко Дню Европы.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали порядка 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза.