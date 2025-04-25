Трамп возложил на Киев вину за украинский конфликт

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Президент США Дональд Трамп возложил вину за украинский конфликт на Киев, обозначив в качестве причины стремление страны присоединиться к НАТО.

"На мой взгляд, начало войны было положено, когда они начали говорить о членстве в НАТО. Если бы эту тему не подняли, то шансы того, что война бы не началась, были бы значительно выше", - сказал американский лидер в интервью журналу Time.

Некоторое время назад агентство Reuters представило проект мирного урегулирования, который, по его данным, инициировали Соединенные Штаты. В нем сказано, что "Украина не будет добиваться вступления в НАТО".