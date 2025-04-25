С Папой Римским Франциском простились почти 130 тыс. человек

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Собор Святого Петра для прощания с Папой Римским Франциском со среды посетили порядка 130 тыс. человек. По информации службы печати Святого престола, собор закрылся в 2:30 минувшей ночью и открылся в 5:40, последний день прощания.

Ожидается, что вечером состоится обряд закрытия гроба. Как сообщили в Ватикане, перед закрытием крышки гроба лицо Франциска будет покрыто белым шелком и окроплено святой водой. В гроб положат монеты и медали, которые были отчеканены во время его понтификата, а также металлический пенал со свитком, содержащим описание понтификата.

При жизни Франциск несколько упростил процедуру папских похорон "под себя". Так, он устранил традицию трех гробов - кипарисового, цинкового и деревянного. Он хотел быть похоронен в простом деревянном гробу. Однако цинковая крышка предусмотрена. На ней изображены крест, папский герб и его имя.

Франциск выразил желание быть погребенным в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре, одна из папских базилик Рима). Там уже захоронены семь понтификов. Похороны намечены на 26 апреля.