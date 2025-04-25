Медведев: Россия снова на передовой против нацизма, который уже "в новой маске"

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Россия сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, сражается на передовой с нацизмом, но он уже надел "новую маску". С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на открытии Международной патриотической акции "Диктант Победы".

"Сегодня Россия снова на передовой против того же нацизма, но в новой маске. Солдаты и офицеры специальной военной операции (СВО), те, кто трудится в тылу, кто помогает фронту, продолжают дело своих великих предшественников. Благодаря нашим героям мы видим, как история безжалостно наказывает тех, кто не усвоил ее уроков. Кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и уравнять агрессора с освободителем, мы не позволим этого сделать", - подчеркнул политик.

Вместе с тем, по его словам, бойцы, сражавшиеся во время Великой Отечественной войны, делали это не ради наград, а ради мирного и благополучного будущего своих детей и внуков. "И, безусловно, для свободы и независимости нашего Отечества. Великие победы, они всегда рождаются из любви. Из любви к семье, к близким, к стране, к своему народу. Любовь помогла выстоять и тогда. И помогает нам сейчас", - заключил Медведев.