Маск призвал "думать наперед" о выборах президента США в 2032 году

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Курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск заявил о необходимости "думать наперед", говоря о возможном переизбрании действующего президента США Дональда Трампа на очередной срок.

"Думайте наперед!" - прокомментировал он в соцсети X пост пользователя, разместившего изображение с бейсболкой, на которой написано "Трамп 2032".

Вместе с тем опубликованные 22 апреля данные опросов, проведенных службой Ipsos для агентства Reuters, свидетельствуют о том, что примерно три четверти американцев не хотели бы, чтобы Трамп баллотировался на третий срок в 2028 году.

Ранее Трамп в комментарии NBC News отметил, что "не шутит", когда говорит о возможности переизбрания на третий срок, однако, как потом сообщил пресс-пул Белого дома, обсуждать это он на нынешнем этапе не хотел бы.